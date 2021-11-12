Pandemi yüzünden tüm dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde dış dünyayla bağların kopması ve karantina süreçlerinin yaşanması, kanser taramaları ile kronik rahatsızlıkların kontrolü gibi durumların ertelenmesine neden oldu. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçi, özellikle kronik hastaların bu dönemde kilo aldıklarını ve ek sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirtti.

Ölüm oranı 12 kat fazla

Fiziksel aktivitelerin yüzde 40 oranında azalması ile birlikte bu sorunların ortaya çıktığını belirten Saatçi, salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Covid-19'a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tespit edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Saatçi, salgın döneminde kanser taramalarının azaldığını ve ileriki dönemlerde kanser vakalarında artış beklendiğini dile getirerek, "Kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor" dedi.

Uzmanlar, kanser hastalarına zaman kaybetmeden koronavirüs aşısı olmaları yönünde çağrıda bulunuyorlar.

Yüzde 42 azaldı

Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısının geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldığını belirten Prof. Dr. Saatçi, "Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi, geç evrede tanıların konulmasına neden oldu. Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.