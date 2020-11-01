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Korona Virüs Pandemi stres ve ve korkuyu artırdı
Korona Virüs

Pandemi stres ve ve korkuyu artırdı

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi Günlerinde Ruh Sağlığı" konulu sunum yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:20:00 -
Pandemi stres ve ve korkuyu artırdı

Salgının insanlar üzerinde stres ve belirsizlik haline neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Pandeminin başında tüm evlerde bir korku başladı. 'Bize de bulaşacak mı, ölümler olacak mı?' gibi düşünceler oldu. Bu sıkıntılar belirsizlik halini daha da artırdı. Pandemi dünyadaki tüm insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu. Geleceğini bildiğimiz bir felakete tanıklık edecek olmak hepimizi korkutur. Hekimlerin buradaki durumu daha acıdır. Büyük felaketlere bilerek de tanıklık etmek ruhsal hasarı daha da derinleştirir. Kovid'e yakalanıldığında ve hasta olunduğunda ilk olarak nereden bulaştığı stresi oluyor. İnsanlar kaynağını bilmek istiyor. Bir diğer noktada hastanede yanında olamamak. En sıkıntılı anlarda yakınlarının yanında olamamak çok sıkıntı verici. Diğer taraftan insanlar kendi hayatta kalma mücadelelerini veriyor. İşte bu çaresizlik ve karantina süreci insanları derinden etkiliyor" dedi.

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