Pandemi stres ve ve korkuyu artırdı

Salgının insanlar üzerinde stres ve belirsizlik haline neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Pandeminin başında tüm evlerde bir korku başladı. 'Bize de bulaşacak mı, ölümler olacak mı?' gibi düşünceler oldu. Bu sıkıntılar belirsizlik halini daha da artırdı. Pandemi dünyadaki tüm insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu. Geleceğini bildiğimiz bir felakete tanıklık edecek olmak hepimizi korkutur. Hekimlerin buradaki durumu daha acıdır. Büyük felaketlere bilerek de tanıklık etmek ruhsal hasarı daha da derinleştirir. Kovid'e yakalanıldığında ve hasta olunduğunda ilk olarak nereden bulaştığı stresi oluyor. İnsanlar kaynağını bilmek istiyor. Bir diğer noktada hastanede yanında olamamak. En sıkıntılı anlarda yakınlarının yanında olamamak çok sıkıntı verici. Diğer taraftan insanlar kendi hayatta kalma mücadelelerini veriyor. İşte bu çaresizlik ve karantina süreci insanları derinden etkiliyor" dedi.