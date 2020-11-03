Pandemi Prefabrik ve Konteyner Ev satışlarını patlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Covid 19) pandemisi Türkiye’de prefabrik ve konteyner evlere olan talebi artırdı. Uzmanlar talep artışındaki en büyük etkenin temassız doğa içerisinde bir ortamda kendilerini ve ailelerini salgından korumak isteyen vatandaşların prefabrik ev ve çelik villa yapılara yöneldiklerini vurguluyor.

En çok talep büyükşehirlerden

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hazır evlere en çok talebin nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerden geldiğini ifade eden uzmanlar bunun en önemli nedeninin kalabalık iç içe ortamda temassız yaşamın zorluğundan kaynaklandığını belirttiler. Zaten daha önceden var olan sakin bir ortamda müstakil doğa evine sahip olma arzusunun salgınla birlikte tetiklendiğini vurgulayan uzmanlar maddi imkanı olan vatandaşların şehir merkezlerine en yakın lokasyonlarda veya köylerinde yoğun bir şekilde prefabrik ev yaptırmaya başladıklarını vurguladılar.

Konteyner ev sadece 6 saatte kullanıma hazır

Prefabrik yapı üretiminde lider markalardan Karmod’dan aldığımız bilgiye göre ekonomik bütçeli konut taleplerine hızlı cevap verebilme adına firma olarak tasarladıkları 42 metrekare 2+1 plandaki konteyner ev modelini Türkiye’nin her bölgesine sadece 6 saatte oturulabilecek halde kurarak teslim edebildiklerini vurguladılar. Enerji tasarrufu sağlayan yüksek yalıtıma sahip konteyner ev konfor beklentilerini de en iyi şekilde karşılıyor.

Firmanın ürettiği 80 ila 100 metrekare aralığındaki 2+1 veya 3+1 plan kullanımındaki prefabrik evler ise arzu edilen yerde ortalama 4 gün gibi kısa bir zaman diliminde kurulum yapılabiliyor. Firma yetkilileri kurulumun bu kadar hızlı gerçekleştirilmesini özel yazılımlı tasarım programlarında hazırlanan ev modellerinin tüm birleşenleriyle teknolojik hatta kaynaksız vidalı sistemle demonte olarak üretilmiş olmasından kaynaklandığına dikkat çekiyorlar.

Paket sistem üretimde eve tam yapı güvenliği kazandıran taşıyıcı çelikler, yüksek yalıtımlı duvar blokları, çelik çatı sistemi ve örtüsü, pvc çift camlı pencereleri, çelik kapı ve panel sistemli iç oda kapıları, elektrik ve su tesisat malzemeleriyle armatürleri gibi evde kullanılan her ünitenin fabrikada hazırlanıp paketli olarak kullanım yerine tek bir araçla sevk ediliyor.

Hobi evi de var 250 metrekareyi bulan çelik villa da

Karmod yetkililerinin verdiği bilgiye firma hafif çelik sistemli iki katlı ve tek katlı modelde farklı beklentilere özel çok sayıda hazır evi müşterilerinin beğenisine sunuyor. Ev modelleri arasında 1+0 hobi evi de var lüks konfor beklentilerine özel 5+1 kapalı otoparklı planda çelik villa projeleri de. Tamamı deprem güvenliğinde uzun ömürlü yapı standardına göre üretilen özel prefabrik evler yüksek yalıtımıyla Türkiye’nin her bölgesinde farklı iklim şartlarında güvenle kullanılıyor.

45 bin liraya hemen 2+1 ev sahibi olabilirsiniz

Teknolojik hızlı üretim ve yerinde uzman ekiplerce kısa sürede kuruluma sahip 2+1 müstakil hazır eve fiyatları sadece 45 bin liradan başlayan çok ekonomik şartlarda kısa sürede sahip olmanız mümkün. Prefabrik evde önemli bir avantaj da farklı ustalarla muhatap olmamanız. Hazır evler duvardan çatıya, kapıdan pencereye, elektrik tesisatından sıhhi ve atık su tesisatlarına, boyamaya varana kadar firma uzmanlarınca farklı ustalara gerek duyulmadan inşa ediliyor.

Güvenilir marka tercihi önemli

Her sektörde olduğu gibi prefabrik yapı sektöründe de irili ufaklı çok sayıda firmanın ev sattığına dikkat çeken uzmanlar ev sahibi olacakları sorun yaşamamaları için mutlaka güvenilir markaları tercih etmelerini öneriyorlar. Gerek yapı güvenliği gerekse imalatta kullanılan malzemelerin kalitesi için ev sahibi olacakların alanında uzman, geçmişi olan https://karmod.com gibi markalara güvenebilecekleri belirtildi.