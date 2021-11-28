Pancar tatlısı tarifi, nasıl yapılır?

Dilerseniz pekmez yapımı aşamalarına yer veren yukarıda tavsiye ettiğimiz içerikleri de göz önüne alarak, Poyralı köyünde yapıldığı geleneksel usulleriyle pancar tatlısının hazırlanışına göz atalım.

Şeker Pancarı Tatlısı

Şeker pancarları güzelce yıkanarak dış kabukları bu işe yarayan özel bıçaklar yardımıyla soyulur.

Şeker pancarının kabuğu soyulmuş etli kısımları harlı odun ateşi üzerine oturtulmuş kazanlara alınır.

Ateş sürekli yüksek tutularak pancarlar 3-3,5 saat boyunca kaynar suda yumuşamaya alınır.

Pancar tatlısı yapılacak pancar yumruları kenara alınarak ister yuvarlakça, ister tatlıya uygun formlarda dilimlenerek kenara alınır.

Bu arada kalan malzeme ile pekmez yapımının diğer aşamaları sürdürülür. Pancarlar özel kazanlar içine alınarak preslenir ve şırası alınır. Alınan şıralar pekmeze dönüşecek yayvan pekmez tavalarına dökülür. Yine yüksek ısıda, pekmez tavalarında pişmeye alınır. Rengi, dokusu sürekli kontrol edilerek pekmez yapımının ikinci ve son aşamasına geçilir.

İşte bu aşamada, tatlısını yapmak üzere kenara aldığımız pancarlar bir ipe dizilerek pekmez tavalarına alınır.

Pekmezin kıvamını bulup pişmesine kadar olan süre boyunca pekmez tavasında muamele edilir. Pancar dilimlerinin zedelenmemesine dikkat edilir.

Pancarlar ipten çıkartılarak arzuya göre üzerine bir parça tahin yahut kırılmış ceviz gezdirilerek servise alınır.

Afiyet olsun.