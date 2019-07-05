0553 313 94 23

Panayır’a modern pazar yeri

İlçedeki pazar yerlerini sokaklardan daha modern alanlara taşıyan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ne de yeni bir kapalı pazar yeri kazandırdı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:12
Panayır’a modern pazar yeri

İlçedeki pazar yerlerini sokaklardan daha modern alanlara taşıyan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ne de yeni bir kapalı pazar yeri kazandırdı.


Farklı mimari ve ferah bir görünüme sahip olan Panayır Kapalı Pazar Alanı, törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, meclis üyeleri, muhtarlar, pazarcı esnafı ve mahalle sakinleri katıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak durmadan, yorulmadan çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Pazar alanları, otoparklar, sosyal alanlar ve çok amaçlı tesislerimizle mahallelerimizin yaşanabilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte şehrimizin, ilçemizin yaşanabilir olması için gayret gösteriyoruz” dedi.


Panayır yeni câzibe merkezi


Panayır Mahallesi’nin planlara uygun şekilde gelişen bir bölge olduğunun altını çizen Dündar, “Bu bölgemizde imar planları çalışılıyor. İnşallah, burası bir cazibe merkezi olacak. Modern şehirleşmenin örneklerini görmeye başladık. Panayır artık varoş değil,kenarda kalmış bir mahalle değil. Panayır, artık modern bir hüviyete büründü” diye konuştu.


Göreve geldikleri 2009 yılından itibaren Panayır Mahallesi’ne hizmet binası, 40 dönümlük spor tesisi, bisiklet ve yürüyüş yolları, parklar ve yeni imar yolları gibi birçok hizmeti kazandırdıklarını anlatan Dündar, “Şimdi de alışverişi dört mevsim konforlu hale getiren kapalı pazar alanı projelerimize Panayır Kapalı Pazar Alanı ile


bir yenisini ekliyoruz. Toplam 5 bin 500 metrekare alana inşa ettiğimiz ve 200 pazarcı esnafımızın faydalanacağı pazar alanında, zabıta birimi, balıkçılara özel bölüm, çay ocağı, mescit gibi bölümler bulunuyor. Esnaf ve vatandaşlarımızın alışveriş yaparken bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tesis oldu. Vatandaşlarımızın yaz kış ferah bir ortamda alışveriş yapabilecekleri Panayır Kapalı Pazar Alanı, hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de farklı mimarisiyle öne çıkan bu güzel tesisin hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu yeni pazar alanında inşallah, esnafımız ve hemşehrilerimiz daha modern şartlarda alışveriş yapma imkanı bulacaktır. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve Panayır Mahalle Muhtarı Binali Taş da Panayır Mahallesi’ne modern pazar alanı kazandırdığı için Başkan Dündar’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından pazar alanının açılış kurdelası kesilirken, Başkan Dündar mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz Manisa’nın tarım ve turizm ekonomisini basınla istişare etti
    1. Vali Deniz Manisa’nın tarım ve turizm..
    2. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl..
    3. Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek..
    4. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    5. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    6. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    7. Personele kurumsal kapasite geliştirme..
    8. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı gördü
    9. İspanya, İran tankerine el koyan..
    10. Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve..
    11. UEFA Trabzonspor kararını verdi
    12. Belediye, öğrenci ile şoför esnafı..
    13. Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2..
    14. Tutuşan otlar paniğe neden oldu
    15. "Bizim ilk hedefimiz ölüm sayısını 4..
    16. Validen çiftçilere ’anız yangını’..
    17. ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında..
    18. UEFA, Trabzonspor’un önümüzdeki sezon..
    19. Dere kenarında ölü bulundu
    20. Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin..
    21. Bakan Soylu: "Motosiklet kullanımı ruh..
    22. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün..
    23. Yaz aylarında keneye dikkat
    24. En fazla kan bağışı yapanlara ödül
    25. Kırklareli OSB cazibe haline geliyor
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339..
    28. Aracın camını kırıp 16 bin liralık..
    29. Hong Kong'daki protestolar
    30. Isparta'da kaçak ve sahte içki..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik