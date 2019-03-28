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Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Bursa’da yapımı tamamlanan Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 08:58
Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Bursa’da yapımı tamamlanan Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.


Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Panayır Köprülü Kavşağı hizmete girdi. Trafiğe açılan yolu AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kara inceledi. Protokol yoldan geçen sürücülere el sallayıp, kazasız belasız yolculuklar diledi.



Özen: “Söz verdik, yaptık”


AK Parti olarak söz verdikleri işleri yerine getirdiklerini açıklayan Refik Özen, “Bugün de söz verdik yaptık diyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Yalova-İstanbul yolundaki önemli dönüm noktalarından bir tanesi Panayır Kavşağı’nın trafiğe açılışını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir ve merkezi iktidarın, aynı frekansta olmasının avantajını yaşıyoruz. Ulaşım noktasında yapacağımız çok işler var. Beşyol Kavşağı’ndaki kamulaştırmalarımız son aşamaya geldi. Muhalefetin, söz verip yapmadıklarına inat, bizler bu anlamda taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl Allah’ın izniyle yapacak çok işimiz var” dedi.



Esgin: “Hizmetlerimizle konuşuyoruz”


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, “Allah’a hamd olsun hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.



Aktaş: “Geçiş güzergahının önemli bir parçası”


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Buradaki çalışmalarda bir miktar gecikme olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Belediye olarak yapabileceklerimizle ilgili işbirliği içerisinde çalışma bitirildi. Yan yollar yapıldı. Burada ciddi konutlar, mahalle bağlantıları var. Yalova yolu, İstanbul Caddesi diye tabir ettiğimiz yolun geçiş güzergahı olarak önemli bir yeri olacak” açıklamasını yaptı.



Salman: “Sözleri tutmak bizim için çok önemli”


AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, “AK Parti olarak verdiğimiz sözleri tutmak bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın verdiği sözleri tutarak önümüzdeki 5 yılı daha da güzel hale getireceğiz. Güzel olan Bursa’mızı önümüzdeki dönem bu ekiple birlikte daha da güzelleştireceğiz. Köprülü kavşağımız hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kara da emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:58
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