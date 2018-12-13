Panamalı Büyükelçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Panama'nın Ankara Büyükelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Miranda Corona, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğinde ajansın foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Miranda Corona, haber kategorisindeki tercihini "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğraftan yana kullandı. Büyükelçi Miranda Corona, İstanbul'un Fatih semtinde altyapı çalışmasında yaşanan doğal gaz patlamasında itfaiye erinin yangından bebeği uzaklaştırırken çekilen fotoğrafı çok beğendiğini ve patlamanın olduğu günü hatırladığını söyledi.

Miranda Corona, "Bu fotoğraf itfaiye ekibinin adanmışlığını gösteriyor ki bunun çoğu zaman fark edilmediğini düşünüyorum. İtfaiye ekibinin yaptığı iş oldukça önemli ve onlar hayat kurtarıyorlar. Bence bu kategorideki en ilginç fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.



Panamalı Büyükelçi, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına oy verdi. Miranda Corona, camilere karşı özel ilgisinin olduğunu ve Sultan Ahmet Camisi'ni çok beğendiğini dile getirdi. Miranda ayrıca yakın bir arkadaşının 50. yaş gününde kendisine hediye ettiği tespihi daima yanında taşıdığını ve tespihin kendisi için inanç anlamına geldiğini belirtti.

Spor kategorisinde Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" adlı fotoğrafını tercih eden Miranda Corona, "Fotoğraf hareketi, dayanıklılığı ve dövüşü anlatıyor. Çok iyi ve oldukça artistik bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Miranda Corona, oylamada daha çok Türkiye ile ilgili fotoğrafları seçtiğini vurguladı.