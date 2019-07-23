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Panama'da plastik poşet kullanımı sınırlandı

Panama parlamentosunda plastik poşet kullanımının sınırlandırılmasını öngören tasarı yasalaştı

23 Temmuz 2019 Salı 17:16
Panama'da plastik poşet kullanımı sınırlandı

ANKARA (AA) - Panama, plastik poşet kullanımını şarküteri, kasap ve manavlarla sınırladı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, plastik poşet kullanımının sınırlandırılmasını öngören tasarı Panama meclisinde yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Doğada bin yıldan uzun bir zamanda çözündüğü tahmin edilen plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması tüketicileri memnun etti.

Panama vatandaşlarından Jorge Fernandez, plastik poşet kullanımının dünyaya ne kadar zarar verdiğinin farkına varılması gerektiğini belirterek, "Çok doğru bir uygulama oldu. Artık daha temiz bir gezegenimiz olacak." ifadesini kullandı.

Yoraksi Benkomo da uygulamanın tüm dünyaya yayılmasını istediğini söyledi.

Panama'da plastik poşetler yalnızca şarküteri, kasap ve manavlarda kullanılabilecek.

Düzenleme büyük marketlerde 2020 yılına kadar başlayacak, küçük marketlerde ise hemen uygulamaya girecek.

Güney Amerika'da da Şili, çevre kirliliğinin önüne geçmek için plastik poşetlerin ticari kullanımını yasaklayan ilk ülke olmuştu.

- Dünyadaki uygulamalar

İlk kez 2002'de Bangladeş'te başlayan naylon poşet yasağının en katı olduğu ülke Kenya. Kenya'da 2017'de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, plastik poşet kullanan, üreten ya da satanlar 4 yıla kadar hapis ya da 38 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede naylon poşet kullanımına yönelik düzenlemeler bulunurken, Türkiye, Avustralya, Tayvan, Kolombiya, Mozambik ve Güney Afrika'da plastik poşetler ücretli satılıyor.

Her yıl dünyada bir trilyondan fazla plastik poşet üretiliyor ve yaklaşık 8 milyon metrik ton plastik poşet okyanusları kirletiyor. Bu, geçen her bir dakikada, bir kamyon plastik atığın sulara boşaltılması anlamına geliyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:16
  1. çevre kirliliği
  2. doğayı koruma
  3. Panama
  4. plastik poşet kullanının yasaklanması

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