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Dünya Panama'da ilk omicron vakası tespit edildi
Dünya

Panama'da ilk omicron vakası tespit edildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez koronavirüsün omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 09:35:00 -
Panama'da ilk omicron vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, ülkeye 8 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 50 yaşındaki erkek bir hastada omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

Hastanın temas ettiği 6 kişiyle karantinaya alındığını belirten Sucre, "Daha fazla vaka varmış gibi tetikte olmalıyız. Önlemlerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sucre, omicron varyantının ülkede görülmesi nedeniyle şimdilik kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Panama'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 bin 398 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 483 bin 386 kişi olarak kayıtlara geçti.

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