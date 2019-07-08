Pamukkale’ye yeni atanan okul müdürleri bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici Atamaları kapsamında, Denizli’nin Pamukkale ilçesine atanan 22 okul müdürü ile Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu ve kurum yöneticilerinin katılımı ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya, Kaymakam Balcıoğlu’nun yanı sıra Pamukkale Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan ve Şube Müdürlerinin katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Yeni atanan okul müdürlerine tek tek söz vererek tanışan Kaymakam Balcıoğlu, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. Pamukkale Kaymakamlığının Proje Ofisi’nin yürütmekte olduğu projeler hakkında da bilgi vererek hayata geçirilen tüm projelerin devlet politikası olduğunu, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerini özümseyeceği, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olarak kendilerini ifade edebilecekleri somut projeler üretmeleri konusunda Okul Müdürlerine tavsiyelerde bulundu.

Okul Müdürünün sorumluluğunun sadece okul binası ile sınırlı olmadığını, mahallelerindeki yaşlı,engelli, yardıma muhtaç vatandaşlarımızla da muhtar ve imamla işbirliği yaparak yakından ilgilenmelerini isteyen Kaymakam Balcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 vizyonuna ulaşmak için öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin en üst düzeyde sağlanması ve okul aile birliklerinin de etkin kılınması gerektiğini ifade etti.

Toplantı konuşmaların ardından eğitim konusunda yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.