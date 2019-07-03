Pamukkale’de yaz spor kursları açıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz açtığı yaz spor kurslarında yüzlerce çocuk spor yapma imkanı bulacak.

Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile 8 mahallede açılan futbol ve halk oyunları kursları başladı. 9-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere 2 yaş grubunda düzenlenen kursların ilk günlerinde minikler eğlenceli saatler geçirdi. Kervansaray, Hürriyet, Anafartalar, Akhan, Pınarkent, Pamukkale, Irlıganlı ve Akköy mahallelerinde bulunan halı sahalarda ve belirlenen okul bahçelerinde, hafta içi her gün sabah, ikindi ve akşam olmak üzere 3 grupta gerçekleşen kurslar, Ağustos ayı sonunda tamamlanacak.

“Halkımız böyle güzel kursları bekliyordu”

Çocuklar için yapılan, yapılacak olumlu her projenin içinde yer aldıklarını belirten, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki “Geçtiğimiz hafta başvurularının bittiği futbol ve halk oyunları kurslarımıza yoğun ilgi oldu. Vatandaşlarımızın başvuruda gösterdikleri yoğun ilgiden de anlaşıldığı gibi, halkımız böyle güzel kursları bekliyordu. Yaz tatilinde çocuklarının verimli bir şekilde geçirmesini isteyen ailelerimize yardımcı olmak amacıyla açtığımız Yaz Spor Kurslarımız dahilindeki futbol ve halk oyunları kurslarımız başladı. Çocuklarımızın arkadaş ortamında paylaşmayı, sorumluluk bilincini, sosyalleşmesini sağlayıp, spor yaparak sağlıklı gelişim göstermelerini hedeflediğimiz kurslarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

9-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere 2 yaş grubunda düzenlenen kursların ilk günlerinde minikler eğlenceli saatler geçirdi. Kurslara katılan minikler “Çok eğlenceli” olarak nitelendirdikleri kursları çok sevdiklerini dile getirdiler.