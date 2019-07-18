0553 313 94 23

Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin çocuklara yönelik faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği başlıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin çocuklara yönelik faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği başlıyor. Şenlik, Pamukkale Mahallesi’ndeki belediye otoparkında gerçekleştirilecek.


Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik yeni bir uygulama başlatıyor. Her haftanın sonunda farklı mahallelerde “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği düzenlenecek. Şenliğin ilk durağı ise ilçeye adını veren Pamukkale Mahallesi olacak. 19 Temmuz Cuma günü Pamukkale Mahallesi belediye otoparkında saat 19.00’da başlayacak “Mahallemde Şenlik Var” programı çocukları mutlu edecek. Açılacak olan oyun gruplarında doyasıya eğlenecek olan çocuklar, çuval yarışı, halat yarışı ve bir çok etkinlikle farklı bir gün yaşamış olacak. Yüz boyama ve palyaçolarla akşamlarını farklı yaşayacak olan çocuklar yapılacak ikramlarla da mutluluklarını katlayacak. Her hafta farklı mahallelerde yapılacak olan “Mahallemizde Şenlik Var” ilçe genelindeki tüm çocuklara ulaşmış olacak.



“Hedefimiz çocuklarımızın mutluluğu”


Pamukkale Belediyesi’nin amacının ilçede yaşayan herkesin mutluluğunu sağlamak olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz ilçemizi mutlu insanların yaşadığı kent olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız çalışmaların temelinde insanlarımızın mutluluğu var. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik ‘Mahallemizde Şenlik Var’ programıyla hedefimiz çocuklarımızın mutluluğu. Her hafta farklı mahallelerde yapılacak olan şenliğimizde çocuklarımızın gönüllerince vakit geçirebilmeleri için her şey düşünüldü. Oyun gruplarının yanı sıra çeşitli yarışmalar ve ikramlarla çocuklarımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz. İlk şenliğimizin adresi ise Pamukkale Mahallemiz oldu. Bu mahalle ile çevre mahallelerde yaşayan ailelerimizi çocuklarıyla birlikte 19 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00’da belediye otoparkına bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey Belediyesi’nden bir polis merkezi daha
    1. Şahinbey Belediyesi’nden bir polis..
    2. Yaş meyve sebze sektörü Interfresh..
    3. Binlerce yıllık tapınağın..
    4. İzmir'de otomobil otobüs durağına..
    5. Trump: Haklar Tanrı'dan gelir,..
    6. Sultangazi’de taklit ayakkabı operasyonu
    7. "Madalyadan daha önemlisi gençliğimizi..
    8. Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te..
    9. Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan..
    10. Grup Mecaz’dan unutulmaz gece
    11. Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını..
    12. 47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6..
    13. İtfaiyeden bedelli askerle yangın..
    14. Suudi Arabistan'da iş yerleri namaz..
    15. Sonsuz rotalar GAÜN’de yeşerecek
    16. Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer..
    17. Noteri beklerken satın alacağı..
    18. Trabzonlu fındık üreticilerinden..
    19. Mozaikler kadınların ellerinde şekil..
    20. Ömer Düzgün, görevini Murat Söylemez’e..
    21. Malatya’da bin 50 litre kaçak içki ele..
    22. Yoğun yağış Kocaali-Akçakoca yolunu..
    23. Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü..
    24. Çukurova’da işgale izin yok
    25. Başkan Tugay’dan “ilk 100 gün” raporu
    26. Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri kitabı..
    27. İran Hürmüz Boğazında kaçak petrol..
    28. 2. kattan düşen kediyi son anda yakaladı
    29. Evinde hint keneviri yetiştiren şahıs..
    30. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’