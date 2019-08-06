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Pamukkale’de kurban kesim yerleri belirlendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kurban kesim yerleri belli oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:39
Pamukkale’de kurban kesim yerleri belirlendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kurban kesim yerleri belli oldu. Pamukkaleliler küçükbaş hayvan için 6 farklı noktada, büyükbaş hayvan için ise bir noktada kesim yapabilecek.


Kurban Bayramı ile ilgili geri sayım devam ederken, Pamukkale’de kurban kesim noktaları belli oldu. Küçükbaş hayvanlar için, Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre Pamukkale ilçesinde Ulu Cami yanındaki eski halin olduğu otopark, Kuşpınar Mahallesi pazar yeri, İncilipınar Mahallesi kapalı pazar yeri, Kınıklı Mahallesi kapalı pazar yeri, Anafartalar Mahallesi kapalı pazar yeri ile DokuzkavaklarMerkezefendi Kız Kur’an Kursu bahçesi olmak üzere 6 nokta belirlendi. Büyükbaş hayvan kesim yeri olarak da Akhan Mahallesi’nde Çayır Mevkii’nde bulunan Duranlar Mezbahanesi belirlendi.


Pamukkale Belediyesi ekipleri kurban bayramında kullanılacak olan kesim yerlerinde ihtiyaç duyulacak malzemeleri hazır bulunduracak. Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerleri dışında kesim yapılmaması için Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri denetimler yapacak.



“Gerekli tedbirleri alacağız”


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı’nın 2 dini bayramdan biri olduğunu ifade ederek, “Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi hazırlık gerektiren bayram. Biz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri alacağız. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde 6 yer belirlendi. Biz vatandaşlarımızın buralarda kurbanlarını kesmeleri ile ilgili gereken hazırlıkları yapacağız. Halkımızın belirlenen noktalarda kurbanlarını uygun şekilde kesmelerini rica ediyoruz. Pamukkale Belediyesi ekipleri bayram boyunca halkımıza hizmet vermek için hazır bekleyecekler. Bir kez daha tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:39
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