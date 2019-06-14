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Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç paraşütü uçuşu

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, doğa ile tarihin eşsiz buluşmasına sahne olan, termal ve hava sporları turizmine ev sahipliği yapan Pamukkale’de andrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi yamaç paraşütünde yıllık 40 bin uçuş hedefleniyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:42
Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç paraşütü uçuşu

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, doğa ile tarihin eşsiz buluşmasına sahne olan, termal ve hava sporları turizmine ev sahipliği yapan Pamukkale’de andrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi yamaç paraşütünde yıllık 40 bin uçuş hedefleniyor.


Pamukkale, son yıllarda alınan tedbirler ve iyileştirmeler sayesinde Yamaç paraşütü ve Sıcak Hava Balonu ile Pamukkale’yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin yeni rotası oldu.


13 Haziran 2018 tarihinde Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaç Paraşütü ve Yelken Kanat Uçuş Yönergesi” ile Pamukkale bölgesinde yürütülen Yamaç paraşütü faaliyetleri için Pamukkale Kaymakamlığı görevlendirildi. Akabinde Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu başkanlığında, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, TÜRSAB, Hava Sporları İl Federasyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yamçaç paraşütü Pilotlarının temsilcilerinin iştiraki ile İlçe Sportif Turizm Kurulu oluşturuldu.


Kurulun öncelikli amacının pilot ve yolcu güvenliğini sağlamak, yamaç paraşütü ile bölgenin tanıtımına ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğu ifade edildi.Bu doğrultuda yönergenin uygulanması, hava şartlarının uçuşa elverişliliği gibi konularda denetim ve takip için Türkiye’de Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından yetkili kurum olarak tanınan Türk Hava Kurumu, İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından görevlendirildi.



2019’da 30 bin ticari uçuş hedefleniyor


Pamukkale bölgesi, Türkiye’de yamaç paraşütü faaliyeti için her mevsim uygun iklime sahip olan tek bölge olduğu ve bu yönüyle yamaç paraşütüne ilgili sporcu ve adrenalin tutkusu olanlar için cazibe merkezi konumu haline geldiği aktarıldı.


13 Haziran 2018 tarihinden itibaren 2 acenta bünyesinde 4 pilotla günlük 15-20 uçuş gerçekleşirken 12 Haziran 2019 tarihi itibari itibariyle 9 acenta bünyesinde 32 pilotla günlük 100’ün üzerinde uçuş gerçekleştirilmeye başlandığı öğrenildi.


1 yıllık dönemde gerçekleşen 17 bin 10 ticari amaçlı yapılan uçuş, 6 bin 865 sportif amaçlı yapılan uçuş ile Pamukkale ve ülkemize sportif ve ticari olarak katkı sağlandı.2019 yıl sonu itibari ile 30 bin ticari uçuş hedeflenirken,2020 yılında da yıllık uçuşun 40 binin üzerine çıkması bekleniyor.



Denetimler elden bırakılmıyor


Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra ticari yamaç paraşütü uçuşlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak sportif amaçlı yapılan eğitim uçuşunda pilotaj hatası nedeniyle bir kursiyerin hayatını kaybettiği, 2 uçuşun ise yaralanmalı kaza ile atlatıldığı belirtildi.


Yönergenin yürürlüğe girdiği 1 yıllık süre içerisinde İlçe Sportif Turizm Kurulunca yapılan kontrol ve denetimlerde Pamukkale Yamaç Paraşütü ve Yelken Kanat Uçuş Yönergesine aykırı hareket eden 6 yamaç paraşütü pilotuna 7 adet idari para cezası, 23 pilota ise uçuş durdurma cezası verildiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:42
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