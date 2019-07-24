0553 313 94 23

Pamukkale’de gençlerin ulaşımda birinci tercihi bisiklet oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin hem zamandan tasarruf etmek hem de çevreyi koruma amaçlı başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, yaz aylarında gençlerin ulaşımda birinci tercihi oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
Pamukkale’de gençlerin ulaşımda birinci tercihi bisiklet oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin hem zamandan tasarruf etmek hem de çevreyi koruma amaçlı başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, yaz aylarında gençlerin ulaşımda birinci tercihi oldu. Pamukkale’de 8 noktada gençler, bisikletleri saatlik kiralama yaparak rahatlıkla kullanabiliyorlar.


Pamukkale’de hem trafik yoğunluğunun azaltılmasına destekleyici hem de geleceğe daha temiz bir çevre bırakabilmek adına farkındalık oluşturan Pamukkale Belediyesi’nin başlattığı Akıllı Bisiklet Uygulaması, şehir merkezinde kilit noktalarda kurulan 8 istasyon ile hizmet vermeye devam ediyor.


8 noktada 64 bisiklet ve 96 park yeri ile öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanan kısa adı PAKBİS olan Pamukkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Uygulaması, Temmuz ayı itibariyle 5 bin 200 üyeye ulaşmış durumda. İstasyonlardaki bisikletler üyelik yapılarak alınan PAKBİS kartıyla kullanılıyor. Saatlik ücreti 1,5 TL’den kiralanan bisikletler, www.pakbis.com.tr adresi başta olmak üzere KİOKS’ların olduğu noktalardan para yüklemesi yapılabiliyor. PAKBİS Android uygulaması cep telefonlarına yükleyerek, tüm istasyonlara rahatlıkla ulaşılıyor, üyelik yapabiliyor, nasıl çalıştığını ayrıntısıyla öğrenebiliyor.



“İstasyonlarımızı ilerleyen süreçlerde daha geniş alana yaymak istiyoruz”


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin rağbet gösterdiği PAKBİS’e üyeliğin çok kolay olduğunu ifade ederek, bu uygulamanın Denizli’de de bir ilk olduğunu belirtti. Başkan Örki, “Şehir içinde bisiklet kullanımının teşviki noktasında çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde kurulan 8 noktadaki istasyonlarımızı ilerleyen süreçlerde daha geniş alana yaymak istiyoruz. Hem zamandan tasarruf hem de daha temiz bir çevre için tüm bisiklet severler için, bisikletlerimiz istasyonlarımızda hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şekerli içecekler kanser riskini arttırıyor mu?
    1. Şekerli içecekler kanser riskini..
    2. Görme engelli judocular Avrupa..
    3. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    4. Artık günler kaldı! Ankara’da YAŞ..
    5. ÇESK’in yeni başkanı milli sporcu..
    6. Başkan Ergün’den çocuklara Yeşil Kitap..
    7. Antalya'da dere kenarında kadın..
    8. Sulama havuzuna düşen çocuk hastaneye..
    9. Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü
    10. Küfürlü paylaşımlara AK Parti’den suç..
    11. Uyuşturucu madde ticareti yapan 3..
    12. Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da..
    13. Seracılığa rağbet artıyor
    14. Toyota, Ha:mo Ride ile güvenli sürüş..
    15. Menemen’de, muhtarlardan belediyeye..
    16. Toplam 5 KM'lik projenin ilk etabı;..
    17. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    18. Yol çalışması sırasında 7 metre..
    19. İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa..
    20. Kapalıçarşı'da altın
    21. Efsane yarışlar tekrar Gemlik’te
    22. Çocuklar 41 Burda’da eğleniyor!
    23. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    24. Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a EYT..
    25. Edirne'de 140 kaçak göçmen yakalandı
    26. Kitap okumaya engel yok
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletle buluşacak
    28. 40 milyon TL’lik borca haciz
    29. Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık..
    30. AK Parti Karatay 72. Genişletilmiş..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?