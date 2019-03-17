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Pamukkale’de Akıllı Bisiklet Uygulaması hizmete girdi

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin hayata geçirdiği kentin ilk Akıllı Bisiklet Uygulaması düzenlenen törenle açıldı.

17 Mart 2019 Pazar 13:15
Pamukkale’de Akıllı Bisiklet Uygulaması hizmete girdi

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin hayata geçirdiği kentin ilk Akıllı Bisiklet Uygulaması düzenlenen törenle açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, projenin araç yerine bisiklet kullanılması açısından önemli olduğunu söyledi.


Pamukkale ilçesinde trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla bisikletle ulaşım sağlamak isteyenlere hizmet verecek olan Pamukkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Uygulaması (PAKBİS) halkın hizmetine açıldı. 8 ayrı noktada 64 bisiklet ve 96 park yeri ile Akıllı Bisiklet Uygulaması özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. İlçenin çeşitli yerlerinde hizmet verecek olan uygulamanın duraklarındaki bisikletler üyelik yapılarak alınacak olan PAKBİS kartıyla, saati 1,5 TL’den kiralanabilecek. Kartlara para yüklemeleri ise, internet üzerinden ya da belirlenen duraklardan yapılabilecek. Akıllı Bisiklet Uygulaması’nın açılışı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü önündeki durakta,Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti eski milletvekili Mehmet Salih Erdoğan ev vatandaşların katıldığı törenle açıldı.



“Gelecekte daha da yaygınlaşacaktır”


Açılışta konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 8 noktada 64 bisiklet ile başlayan uygulamanın gelecekte daha da geliştirilerek devam ettirilebileceğini kaydetti. 61 bin 500 üniversiteli öğrencinin yer aldığı kentte zaman kazanımını ve trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak olan projenin gelecekte daha da yaygınlaşacağını ifade eden Başkan Gürlesin, çevreci projeleri ile bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet yolları da yaptıklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:15
  1. doğa

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