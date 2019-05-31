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Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar

Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunu trafiğe kapatan bir grup, yolun tapulu malları üzerinden geçtiğini ileri sürerek haklarının verilmesini talep etti

31 Mayıs 2019 Cuma 08:35
Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

Denizli'nin Pamukkkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nin girişindeki kara yolunun üzerinden geçtiği arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, kara yoluna plastik kasalar koyup şerit çekti.

"Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asan gruptakiler, kara yolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu iddia ederek, haklarının verilmesini istedi.

Gruptakilerden Bayram Tekin, yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu savunarak, bu yolu 46 gün önce yine trafiğe kapattıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun 1960'lı yılların başında yapıldığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"O zaman istimlak edilmemiş, şimdi mirasçılarımız buradaki hakkını almaya çalışıyor. Bu yolu 46 gün önce yine kapattık. Belediyeden geldiler, avukatımızla konuştular. 'Yakın bir zamanda anlaşmaya gideceğiz' dediler. 46 gün oldu, bizi ne arayan var ne soran var. Bu toprakları, analarımız, babalarımız, dedelerimiz çarıklarıyla kazandılar da aldılar. 56 senedir bunlar neredeydi? Hakkımızı arayınca kötü mü olduk?"

Tekin, haklarından vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, "Bizi oyalamaya çalışıyorlar. Bu sorun yakın zamanda çözülmezse yine kapatacağız yine kapatacağız. Buradan geçişi ücretli hale getireceğiz. Kanunen hakkımız. Çünkü bizim mülkümüzden geçmesinler, 56 senedir geçiyorlar." dedi.

Önder Akdiş ise alanın dedesinden miras olduğunu belirterek, "Biz buranın hakkını almak için uzun süredir uğraşıyoruz. Yıllardır buranın mahkeme süreci devam ediyor fakat hakkımızı alamıyoruz. Bunun için yolu kapattık. Yine alamazsak yolu tamamen kapatacağız. Dedelerimizden kalan bu yerdeki hakkımızı belediye ile bir türlü anlaşma sağlayamıyoruz. Mülk sahibi olduğumuz halde haksız duruma düşüyoruz. Pamukkale gibi dünya mirası bir cennette biz vatandaş olarak, mirasçı olarak bu yoldaki hakkımızı istiyoruz." dedi.

- İkna çalışması sürüyor

Avukat Ülkü Aytan da müvekkillerinin söz konusu taşınmazların mirasçısı olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 45 kişiler. Bugüne kadar herhangi bir kamulaştırma gibi işlem yapılmadığı için yasal yollara başvuruldu. Fakat sonuç alınamamakta, süreç de uzamaktadır. Müvekkillerim de taşınmazlarına sahip çıkmak için etrafını çevirerek değer değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Amacımız trafiği engellemek değildir." dedi.

Aytan, 3996 sayılı yap-işlet-devret kanunu gereğince gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıklarını, "paralı yol şeklinde arsaları kullanabilmek" için gerekli başvuruları bayramdan sonra yapacaklarını ifade etti.

Kara yolunda ulaşım tali yollardan sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe açmaları için gruptakileri ikna etme çalışmasını sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:35
  1. Kara yolu
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