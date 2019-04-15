0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı son dakika ne zaman? Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde öğretim görevlisi alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 19 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:06
Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı son dakika ne zaman? Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde öğretim görevlisi alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 19 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Pamukkale Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

1 - Başvuru Formu *

2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3 - Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4 - Akademik Değerlendirme Belgesi **

5 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:06
  1. İstanbul
  2. Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
  3. pamukkale üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2019
  4. pamukkale üniversitesi sözleşmeli personel alımı sonuçları
  5. paü personel alımı 2019
  6. pamukkale üniversitesi hemşire alımı 2019
  7. pamukkale üniversitesi hastanesi iş başvurusu
  8. pamukkale üniversitesi araştırma görevlisi alımı
  9. pamukkale üniversitesi hastanesi iş başvurusu 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    1. THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    2. AK Parti, İstanbul seçimi için..
    3. Boğaziçi Üniversitesi tıp, hukuk..
    4. Dolar/TL, 5,8080 seviyesinde işlem..
    5. Mersin’de kayısı hasadı başladı
    6. Tekirdağ haftayı soğuk ve yağışlı..
    7. Tekirdağ’da Bahçeşehir Koleji Tanıtım..
    8. Bakan Ersoy’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
    9. (Özel) Pendik’te benzin istasyonunda..
    10. Bahçeli: Mazbatayı tribüne taşıyandan..
    11. Toplum Destekli Polislerin minik..
    12. Lapseki Robotik Takımı Türkiye..
    13. Larvalarla mücadele hız kesmiyor
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. Hem sağlıklı hem lezzetli keten..
    16. Döviz kurları
    17. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)..
    18. 37 milyon Fransız, Macron’a karşı
    19. S-400 iddiasına Rusya'dan cevap! 250..
    20. Brent petrolün varili 71,46 dolar
    21. Sudan'da muhalifler sokakta
    22. Gram altın 240 liranın üzerinde..
    23. 'Özel mülkiyettir, girilmez' diyerek,..
    24. Ebubekir Sifil Hoca uyardı! Kadını..
    25. Maltepe'deki oy sayımının durmasına..
    26. İran'dan uyarı! Petrol fiyatları uçar
    27. Yurt içi piyasalar işsizlik verisine..
    28. Serbest piyasada döviz fiyatları
    29. Dolar/TL kuru yeni haftaya 5,79..
    30. Edinciksporlu atletler koşuda ter döktü
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu