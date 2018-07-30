Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2018 | YSK sonuçları Pamukkale Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

ÖSYM YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihini yapacak öğrenciler için üniversite taban puanları merak konusu oldu. Pamukkale Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT sonuçlarına göre taban puanları ve başarı sıralamaları ve Pamukkale Üniversitesi 2 yıllık taban puanları haberimizde.



Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanmasıyla birlikte YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihini yapacak öğrenciler için Pamukka Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ve Pamukkale üniversitesi 2 yıllık taban puanları haberimizde. ÖSYM YSK sonuçlarına göre, Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018 merak konusu oldu.

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