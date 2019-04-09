0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kaldırıldı

İzmir 1.

09 Nisan 2019 Salı 11:34
Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kaldırıldı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine yapılan başvuruyla sonuç verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine düzeltilmek üzere geri gönderdi.


Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı, yarım asrı aşan otobüs firması Pamukkale A.Ş. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Karayolu ulaşımının önemli firmalarından Pamukkale Turizm için iflas kararı verilmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 462 alacaklıdan 442’si "Pamukkale Turizm kapanmasın" demişti. Yüzde 83 devam, yüzde 12 çekimser oyun kullandığı toplantıda mahkemeden de önemli bir karar çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı.



Pamukkale seferlerine devam ediyor


Yapılan son açıklamada, Türkiye’nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale A.Ş.’nin seferlerine aynı şekilde devam ederek faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.


Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza; görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza; Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler. Amacımız; 57 yıldır olduğu gibi bugün de yolcularımızdan aldığımız güç ile daima keyifli yolculukları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul fuarında ürünlerini sergiledi
    1. Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul..
    2. Tır’ın altına giren motosikletin..
    3. Maskeleri düştü! Büyük İsrail..
    4. Türkiye’de tarımın geleceği Manisa..
    5. Başkan İlker Bekler’e hayırlı olsun..
    6. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    7. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    8. 5 aydır haber alınamayan Down..
    9. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    10. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    11. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    12. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    13. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    14. Başkan uyardı gaza basıldı
    15. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    16. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    17. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    18. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    19. Akfa Holding'in FETÖ davası
    20. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    21. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    22. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    23. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    24. Bağışıklığın formülü D vitamini
    25. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    26. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    27. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    28. Altınok ilk meclis toplantısında..
    29. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    30. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer