Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kaldırıldı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine yapılan başvuruyla sonuç verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesine düzeltilmek üzere geri gönderdi.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı, yarım asrı aşan otobüs firması Pamukkale A.Ş. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Karayolu ulaşımının önemli firmalarından Pamukkale Turizm için iflas kararı verilmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 462 alacaklıdan 442’si "Pamukkale Turizm kapanmasın" demişti. Yüzde 83 devam, yüzde 12 çekimser oyun kullandığı toplantıda mahkemeden de önemli bir karar çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesine yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı.

Pamukkale seferlerine devam ediyor

Yapılan son açıklamada, Türkiye’nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale A.Ş.’nin seferlerine aynı şekilde devam ederek faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza; görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza; Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler. Amacımız; 57 yıldır olduğu gibi bugün de yolcularımızdan aldığımız güç ile daima keyifli yolculukları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir."