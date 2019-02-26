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Pamukkale Teknokent’in ‘İnovasyon Komünitesi” projesini GEKA kabul etti

Pamukkale Teknokent Yönetici A.

26 Şubat 2019 Salı 17:19
Pamukkale Teknokent’in ‘İnovasyon Komünitesi” projesini GEKA kabul etti

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) 2018 Fizibilite Destek Programı kapsamında sunduğu “TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Kurulacak Olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi” projesi kabul edildi.


Teknokent bünyesinde gerekli altyapı, ihtiyaç, yetenek ve kapasite analizleri ile ekonomik ve mali analizlerin yanı sıra yatırıma ilişkin gereksinimlerin ortaya konacağı fizibilite programı için protokol gerçekleştirildi. Teknokent’teki Protokol’e Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağ,GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ile Teknokent Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Protokol imza töreninin ardından konuşan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, “Kalkınma Ajansımızın 2018 yılında ilan ettiği fizibilite desteği programına Teknokent çok güzel bir projeyle başvuru yaptı.Denizli olarak ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bir prototip atölye ve ona yardımcı atölye ile birimleri projenin içerisinde yer alacak. Fizibilitesi umuyoruz ki yapılabilir çıkacaktır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Bölgemize etkin hizmet verme yönünde projeler geliştiriyoruz”


Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise yönetim olarak ‘Teknokenti’n alt yapısını geliştirme şehre ve bölgeye daha etkin hizmet verme yönünde projeler geliştirdiklerini söyledi. Bağ, “Bu projemiz de bu eksende geliştirmiş olduğumuz bir projedir. Proje geliştirme sürecinde etkin bir şekilde çalışma yapan ve bunu üstlenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. GEKA’ya da desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah şehrimize, ülkemize hayırlı olur. Şehrimizde bu projenin Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme ve destekleme noktasında iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Ayrıca bu projenin hayata geçmesi halinde üniversite-sanayi işbirliği alanında hem bölgede hem de ülke çapında olumlu bir örnek oluşturacağını umuyoruz” diye konuştu.



“Bölgenin ihtiyaçları tespit edilecek”


Proje sonucunda hazırlanacak olan fizibilite raporunda ‘İnovasyon Komünitesi’nde bulunacak birimlerin ihtiyaç, altyapı, kapasite analizleri ile ekonomik ve mali analizleri ve yatırıma ilişkin yapı gereksinimi ortaya konulacak. Fizibilite raporu akabinde kurulacak İnovasyon Komünitesi, piyasa dalgalanmalarından minimum seviyede etkilenecek satış ve pazarlamada güçlü ve ihracatta yüksek kar oranları elde eden firmaların olgunlaştırılmasını sağlayacak. Fizibilite projesi süresince yapılacak toplantılar ile bölgenin ihtiyaçları tespit edilecek ve kurulması planlanan prototip atölye etkin bir şekilde kullanılacak.


Fizibilite çalışmasının akabinde ise güdümlü projeye başvuru yapılacak. AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürün çıktısının Denizli, Aydın ve Muğla’daki tüm firmalara yayılması sağlanacak. Proje başarıyla sonuçlandığında bölgedeki teknokent firmaları, erken aşama teknoloji şirketleri, imalat sanayiye yönelik firmalar, lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve girişimciler için yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşme sürecindeki engeller ortadan kaldırılmış olacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:19
  1. doğa

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