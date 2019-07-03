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Pamukkale Kent Konseyi delege seçimi yapıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin 2019 yılı seçimli genel kuruluna hazırlık kapsamında ilçedeki muhtarları arasında delege seçimi yapıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
Pamukkale Kent Konseyi delege seçimi yapıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin 2019 yılı seçimli genel kuruluna hazırlık kapsamında ilçedeki muhtarları arasında delege seçimi yapıldı.


Pamukkale Kent Konseyi 2’nci Genel Kurulu öncesi Pamukkale Belediyesi Meclis salonunda ‘Muhtarlık Delege Seçimi’ geçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki önderliğinde gerçekleştirilen seçime Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ve Pamukkale ilçesinde bulunan 61 mahallenin muhtarları katıldı. Pamukkale Kent Konseyi’nin 9 Temmuz’da yapılacak olan 2019 yılı seçimli genel kuruluna hazırlık kapsamında ilçe muhtarları arasında yapılan delege seçimi öncesi muhtarlara yeni dönemde Pamukkale Kent Konseyi’nin işleyişi ve hedefleri aktarıldı. Muhtarlara, kendilerinin Pamukkale ilçesinin büyümesi ve gelişmesi yönünde atılacak her adımın ve hizmetin bir parçası olacağı mesajları verildi. Bilgilendirme sonrası oy verme işlemine geçildi. Kent Konseyi yönergesine göre mahalle muhtarlarının yüzde 30’undan oluşan delege sayısı 20 olarak belirlenerek, muhtarların oylarıyla Pamukkale Kent Konseyi Delegeleri belirlendi.



“Pamukkale Kent Konseyi her kesime hitap edecek”


Pamukkale Kent Konseyi’nin muhtarlar arasındaki delege seçiminde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Örki, Pamukkale Kent Konseyi’nin belirli bir kesime değil, toplumun her kesimine hitap eden bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirtti. Başkan Örki, “Bizim arzu ettiğimiz Kent Konseyimizin genel kurulunda, toplumun her kesiminin temsil edilebilmesini sağlamak. Böylelikle Pamukkale Kent Konseyi, ilçemizin ileriki yıllara dair yürüyüşüne bir yol çizeceğini, yön göstereceğini hayal ediyoruz. Bugün kent konseyi yönergesi gereği 20 muhtarımızı delege olarak belirledik. Ama diğer seçilmeyen muhtarlarımızın da her zaman söz hakkı olacaktır. Toplantılarımızın kapısı ardına kadar açık. Bütün muhtarlarımız arzu ettikleri vakit, istedikleri zaman o toplantılarımıza katılıp şehirle alakalı fikirlerini ve görüşlerini paylaşabilirler. Önümüzdeki süreçte İlçemizde bulunan tüm muhtarlarımız ile el ele, gönül gönüle Pamukkale’mize çok güzel işler ve hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Pamukkale Kent Konseyi’mizin 2’nci genel kurulu için muhtarlarımız arasında belirlediğimiz delege seçimlerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Muhtarlar belirlendi


Pamukkale Kent Konseyi’nin 9 Temmuz 2019 tarihindeki seçimli genel kuruluna hazırlık kapsamında Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlaı arasından yapılan delege seçimi sonrasında, Nuri Eriş, Orhan Genç, Ahmet Yılmaz, Zeki Cacur, Fatma Yıldan, Mehmet Erzen, Yaşar Kalay, Namık Kurt, Ramazan Yerli, Devrim As, Necdet Kunduracı, Mehmet Çakar, Turgut Can, Hasan Özdemir, Kadir Kıvrak, İsmail Ergüneş, Mustafa Acat, Mesut Ünal, Derya Gökdoğan, Selda Karan seçildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
  1. doğa

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