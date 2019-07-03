Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. İşletme ve acentelerin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal
Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. İşletme ve acentelerin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re’sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
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