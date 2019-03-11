0553 313 94 23

Pamukkale Belediyespor 3. Ligi garantiledi

Denizli’yi Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde temsil eden Pamukkale Belediyespor, ligin 12.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
Pamukkale Belediyespor 3. Ligi garantiledi

Denizli’yi Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde temsil eden Pamukkale Belediyespor, ligin 12. Haftasında deplasmanda İzmir RSK’yı 59-38 yenerek puanını 18’e çıkardı.


Pamukkale Belediyesi’nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü’nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda da Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde Denizli’yi başarıyla temsil ediyor. Bu sezon aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken mavi-beyazlı takım ligin 12. Haftasında deplasmanda İzmir RSK’ya konuk oldu.


Cumhuriyet Spor Salonu’nda oynanan maça iki takımda kontrollü başlarken Pamukkale Belediyespor, ilk periyodda 16 sayı bulurken ev sahibi İzmir RSK 12 sayı attı. Pamukkale’nin 18 sayı bulduğu son bölümde İzmir RSK’ya 14 sayı izni veren Pamukkale Belediyespor maçı 59-38 kazanmayı bildi.


Bu skorlarla Pamukkale Belediyespor puanını 18’e yükselterek lig bitimine 2 hafta kala 3. Lig’e çıkmayı garantiledi. Bu hafta sonunda Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu’nda saat 14.00’de 1 puan önündeki lider 1453 ESK ile mücadele edecek olan Pamukkale Belediyesi, bu maçı kazandığı takdirde son haftaya 2. Lig’e çıkma şansını artırmış olacak.



“Kentimizi üst liglerde temsil edeceklerine inanıyorum”


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının 2015 yılından bu yana mücadelesine devam ettiğini belirterek, “Takımımızı kurma amacımız engellilerimizin spor sayesinde kendilerini ifade edebilmeleri idi. İlk sezon takımımız galibiyet almadan sezonu tamamlamıştı. Ama biz o zaman bile bu takıma inanmıştık. Destek vermeye devam ettik ve 4. Sezon sonunda bitime 2 hafta kala 3. Lig’e çıkmayı garantilediği gibi 2. Lig şansını da son 2 maça bıraktı. Bu takımda yer alan tüm sporcularımıza, emek veren yöneticilerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnsanların hayatlarına dokunmanın en güzel göstergesi olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Denizli’yi ve Pamukkale’yi üst liglerde en iyi şekilde temsil edecektir. Bu hafta sonunda Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynanacakve takımın belki de 2. Lig’e yükselmesini sağlayacak olan maça tüm Denizli halkını davet ediyorum. Gelin hep birlikte şampiyon olan bu takımımıza destek verelim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz"
    1. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    3. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    4. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    5. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    6. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    7. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    8. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    10. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    11. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    12. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    13. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    14. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    15. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    16. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    17. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    18. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    19. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    20. Orta gerilim trafo tesisleri..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...