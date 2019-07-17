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Pamukkale Belediyesi’nden engelli vatandaşlara ilk yardım eğitimi

Pamukkale Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik ilk yardım kursları devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
Pamukkale Belediyesi’nden engelli vatandaşlara ilk yardım eğitimi

Pamukkale Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik ilk yardım kursları devam ediyor. Daha önce işitme engellilere yönelik yapılan ilk yardım kursu ortopedik ve görme engellilere de veriliyor.


Pamukkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin hazırladığı engellilere yönelik ilk yardım kursları,ortopedik ve görme engelli gruplarıyla devam etti. Temel İlk Yardım kurslarının ilk ayağı olarak geçtiğimiz hafta işitme engellilere yönelik yapılırken, bu hafta da aynı seminer ortopedik ve görme engellilere verildi.


Pamukkale Belediyesi’nde gerçekleşen eğitimlerde, temel ilk yardım teknikleri, kaza anında yapılması gereken ilk yardım yöntemleri, ev kazalarında kesik yanma, boğaza cisim kaçmasında ilk müdahale, kalp krizi anında müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verildi.



“İlk yardım için görmemek engel değil”


“İlk yardım yapabilmeye görmemek engel değil” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlk yardım her bir vatandaşımız için önemliyken, yaralanmalara en açık olan görme ve ortopedik engelli vatandaşlarımız için ayrıca bir önem arz ediyor. Eğitim seminerlerimizde, eğitmenlerimiz görme engelli vatandaşlarımızın gözlerinin yerine parmaklarını nasıl kullanacakları öğreterek, hem kendilerine hem de yakınlarına nasıl müdahale edecekler onları gösterdiler. Çok önemli bir konuydu. Pamukkale Belediyesi olarak, bu konuda destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Biz Pamukkale’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
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