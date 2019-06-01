Pamukkale Belediyesi’nden Bayram tedbirleri

Ramazan Bayramı’nda Pamukkale Belediyesi ekipleri çalışmaya devam edecek. Zabıta ekipleri bayram boyunca gelecek ihbarları müdahale etmek için hazır beklerken, temizlik işleri de aralıksız olarak görev yapacak.

Ramazan ayının son ermesiyle birlikte idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nda Pamukkale Belediyesi’nde çalışmalar devam edecek. İdari tatil ile birlikte 9 gün olan bayram tatili boyunca Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışacak. Yaşanacak olan sıkıntılarla ilgili vatandaşlar Pamukkale Belediyesi’nin 444 9 220 ve 29696 96 nolu telefonlarından şikayetlerini iletebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “ 9 günlük Ramazan Bayramı boyunca Pamukkale Belediyesi’nin ekipleri hazır kıta olarak görev bekleyecek. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Yaşanacak sorunlarla ilgili vatandaşlarımız ihbarda bulunduklarında gerekli müdahale hemen yapılacaktır. Bunun yanında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de rutin çalışmalarına devam edecektir. Vatandaşlarımız belediyemizle ilgili her türlü ihbar için444 9 220 ve296 96 96 nolu telefondan belediyemize ulaşabilir. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.