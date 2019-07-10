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Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni başkanı Soyfidan oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi seçimli ikinci genel kurulunu gerçekleştirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni başkanı Soyfidan oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi seçimli ikinci genel kurulunu gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonrası Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan oldu.


Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Pamukkale Kent Konseyi seçimli ikinci genel kuruluna, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki vePamukkale ilçesindeki bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, ilgili dernekler ve vakıfların temsilcilerinden oluşan delegeler katıldı. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, Denizli’de bulunan ve Pamukkale ilçesini, Pamukkale Kent Konseyi Çalışma Gruplarını doğrudan ilgilendiren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, ilgili derneklerin, vakıfların temsilcileriyle, tüm ilçede her kesime hitap eden yapısıyla, yepyeni projelere imza atacak yeni yönetimini seçti. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi seçimli ikinci genel kurulu, yoklama ile başlayıp, divan seçimi, çalışma yönergesinin görüşülmesi, onaylanması ile sürdü. Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulunun seçimi ile sona erdi.



“Bu bir ortak çalışma platformudur”


Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi seçimli ikinci genel kuruluna tek liste ile aday olurken, kent konseyi çalışma yönergesine uygun olarak açık oylama yöntemi ile seçim gerçekleştirildi. Oylama sonucunda tüm delegelerin oylarını alan Soyfidan Pamukkale Kent Konseyi Başkanı seçildi. “Bu bir ortak çalışma platformudur, bu bir ortak akıl platformudur” diyen Soyfidan, Belediye Başkanı Avni Örki’ye, belediye yönetimine ve genel kurul delegelerine teşekkür etti.


Genel kurulda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçen dönem Pamukkale Kent Konseyi Başkanı olan Adnan Kaya ve Yürütme Kurulu üyelerine plaket vererek teşekkür etti.ü

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
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