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Pamukkale Belediyesi girişimcilik kursu paydaşı oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi, Denizli Ticaret Odası ve İŞKUR ile el ele veren Pamukkale Kent Konseyi, kendi işini kurmak isteyen 75 kişiye yönelik girişimcilik kursu verecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Pamukkale Belediyesi girişimcilik kursu paydaşı oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi, Denizli Ticaret Odası ve İŞKUR ile el ele veren Pamukkale Kent Konseyi, kendi işini kurmak isteyen 75 kişiye yönelik girişimcilik kursu verecek.


Kurulduğu 2014 yılından bu yana “Farklı belediyecilik” sloganıyla bir çok ilke imza atan Pamukkale Belediyesi, bu kez de genç girişimci adaylarına destek verdi. Pamukkale Belediyesi çatısı altında kurulan Pamukkale Kent Konseyi, Denizli Ticaret Odası ve Denizli İŞKUR ile el ele vererek kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik girişimcilik kursu açtı.


Kursa katılanlarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, istihdam alanlarının oluşturulması, ilimizin, bölgemizin ekonomisinin canlandırılmasına katkı vermek amacıyla bu projeye öncülük ettiklerini belirtti. Başkan Gürlesin, “Girişimcilik çok önemli. Biz bunu bildiğimiz için İŞKUR ve DTO ile işbirliği yaparak bu kursun açılmasını sağladık. Bu kursun en önemli özelliğini görme engelli ve işitme engelli vatandaşlarımızında katılmış olması. Pamukkale Belediyesi olarak böyle ilklere imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.



“75 kişi girişimcilik eğitimi alacak”


Pamukkale Kent Konseyi, Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Denizli İŞKUR işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen engelli, genç, orta yaşlı, kadın girişimciler için açılan “Uygulamalı Girişimcilik Kursu”nun ilk bölümü 12-15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Uygulamalı Girişimcilik Kursları, 19-22 Mart ve 16-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan eğitimlerle devam edecek. Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan Uygulamalı girişimcilik kursuna toplam 75 kişi eğitim görecek. Uygulamalı girişimcilik kursunda eğitimleri DTO eğitmenlerinden Besim Ogelman tarafından veriliyor. Kursiyerlere KOSGEB imkanları ve başvuruları başta olmak üzere kendi işlerini kurmak için gerekli tüm bilgiler kurs boyunca verilmiş oluyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bu kursa katılımları da yerine getirilmesi gereken şartlar arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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