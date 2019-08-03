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Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, tüm mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, tüm mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Deliktaş mahallesinde bağlantı yolu olarak büyük öneme sahip olan 1975 ve 1979 sokaklarında vatandaşların şikayetlerine sebep olan asfalt yenilendi.


Deliktaş mahallesinde bir çok yolun bağlantısını sağlayan 1975 ve 1979 sokakta vatandaşların şikayetine sebep olan asfaltı yeniledi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip olan 2 sokağı kısa sürede yeni hale getirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmaları yerinde inceledi. Deliktaş Mahallesi Muhtarı Kadir Karaçolak’ın da eşlik ettiği Örki, iş makinesini de kullanarak asfalt çalışmalarına destek verdi.


Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğu için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Örki, “Deliktaş mahallesinde ise asfaltı eskimiş olan 1975 ve 1979 sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarımız var. Bu sokak trafik açısından bağlantı noktası konumumda. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. 600 tona yakın asfaltın kullanılacağı bu çalışmalardan sonra sokaklar Pamukkale’ye yakışır hale gelmiş olacak. Sadece bu mahallemizde değil diğer mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
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