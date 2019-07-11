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Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali 12 Temmuz da başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen “Pamukkale Belediyesi 2.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali 12 Temmuz da başlıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen “Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali” bu yıl 12-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.


Denizli’nin turizm ilçesi olan Pamukkale’nin adını duyurmak amacıyla gerçekleştirilecek Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali bu yıl 12 Temmuz da başlayacak. Kırmızı suyu ile şifa merkezi konumunda olan Karahayıt’ta toplanacak olan vosvoscular geleneksel hale gelmesi planlanan festivalde buluşmuş olacak. 12 Temmuz Cuma günü Türkiye’nin bir çok kentinden gelecek olan 100 civarında araç ve 300 kişi festivale kayıt yaptıracak. Program kapsamında 13 Temmuz’da bisikletlerle Karahayıt ve bölgesini gezecek olan vosvoscular, ardından Pamukkale gezisine katılacak. Sonrasında ise Karahayıt’taki etkinlik alanında çeşitli yarışmalar yapılacak. Festival kapsamında iple vosvos çekme, çuval yarışı ve en güzel vosvos yarışmaların yanı sıra çocuklar için de çeşitli oyunlar organize edilecek. “Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali” kapsamında Karahayıt’tan şehir merkezine kadar konvoy oluşturacak olan vosvoscular üç ayrı koldan şehir içinde tur attıktan sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bir araya gelecek.Daha sonra İncilipınar Recep Yazıcıoğlu Parkı’na geçecek olan vosvoscular burada araçlarını sergileyecekler. Aynı yerde akşam saatlerinde ise Rising Star Türkiye Şampiyonu Ozancan Demir ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Işıl Koç konseri gerçekleşecek. Denizlililer İncilipınar Recep Yazıcıoğlu Parkı’nda hem konser keyfi yaşarken hem de vosvosları da inceleme imkanı bulacak.



“Festival tanıtım için çok önemli”


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale ve Karahayıt’ın tanıtımını her fırsatta yapmak istediklerini belirterek, “Pamukkale ve hemen yanındaki Karahayıt turizm açısından çok önemli yerler. Bu iki turizm merkezini tanıtmak için bir çok çalışma yapılabilir. Bunlardan biri de ülke genelinde önemli bir kitleye sahip olan vosvoscular. Bu gruptaki arkadaşlarımız Pamukkale Belediyesi 2. Vosvos Festivali için ilçemize gelecek. Yaklaşık 300 kişi Karahayıt’a gelerek kamp yapacak. Bu festival Pamukkale ve Karahayıt’ın tanıtımı için çok önemli. 3 gün sürecek olan festival kapsamında 13 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de İncilipınar Recep Yazıcıoğlu Parkı’nda düzenlenen konsere tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
  1. konser
  2. sergi
  3. sanat

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