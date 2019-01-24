Pamukkale AŞ iflas mı etti? Pamukkale Turizm son dakika haberi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi. İzmir merkezli firma 27 Ekim'de konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulunmuştu. 1962 yılında, TBMM 1. dönem milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın torunları tarafından kurulan şirket İzmir Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu ve Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet verilmişti. Konkordato kapsamında şirkete bağlı iki iştirak de bulunuyordu. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atanırken, Pamukkale Turizm resmi sitesinden bir açıklamada bulundu. 600 otobüsü olan şirketin Ekonomik şartların zorluğuna ve seferlerin normal seyrinde süreceğine vurgu yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanmıştı: 'İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız 3500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp normal seyrinde devam edecektir."