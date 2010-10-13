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Pamuk üreticisi “bayram” yaşıyor

Adana'dan Diyarbakır'a, Anamur'dan Nusaybin'e kadar 12 ildeki 34 kooperatifiyle hizmet veren Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) hasadı devam eden pamuğu dünya fiyatlarından peşin ödemeyle üreticiden satın alıyor.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Pamuk üreticisi “bayram” yaşıyor

ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Bal, önceki yıllarda ''avans fiyat'' uygulaması yapan kurumlarının artık günlük olarak dünya fiyatlarını takip ederek ürün fiyatlandırması yaptığını bildirdi. Bu sezon üretici ortakların getirdiği pamuğa peşin ödeme yaptıklarını ifade eden Bal, hasadın başladığı Eylül ayı başından itibaren 5 bin 200 ton ürün aldıklarını, yaklaşık 1,60 ile 1,70 lira arasında değişen fiyatların üreticiler tarafından tatminkar bulunduğunu söyledi. Adana Çiftçiler Birliği İkinci Başkanı Mutlu Doğru ise, “Gerek devletin uyguladığı prim desteği, gerekse piyasada oluşan fiyatlar üreticiye bayram yaşatıyor. Çiftçi fiyatlardan memnun. Gelecek yıl ekim alanlarında büyük artış bekliyoruz'' dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:51
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