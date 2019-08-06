Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi bulundu
Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.06 Ağustos 2019 Salı 20:01
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarladaki pamuğun arasında ekilmiş 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
KENEVİR İHBARI
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından kırsal Donandı Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasında kenevir bitkisi olduğu bilgisi elde edildi.
500 ADET KÖK KENEVİR
Mahalleye giden jandarma ekipleri, M.F. isimli şahsa ait pamuk tarlasında 500 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.
GÜVENLİK EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kenevir bitkisi imha edilirken güvenlik ekipler tarla sahibini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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