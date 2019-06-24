Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen 30 küçükbaş telef oldu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kanaldan pamuk tarlasına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kanaldan pamuk tarlasına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camuzkışlası Mahallesi’nde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Orvuş ve İsmail Mercan, hayvanlarını bir tarla sahibinin sulama kanalı yakınına götürdü. Tahliye kanalındaki sudan içtiği belirtilen 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların, kanala pamuk tarlasına bırakılan sudan zehirlendiği belirtti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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