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Pamuk: "Şehit aileleri, şehitlerimizin bize kutsal emanetidir"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, terörle mücadele sırasında toprağa düşen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
Pamuk: "Şehit aileleri, şehitlerimizin bize kutsal emanetidir"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, terörle mücadele sırasında toprağa düşen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Ziyaretlerde Pamuk’a, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Akdeniz İlçe Jandarma Komutan Vekili ve Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz eşlik etti. Pamuk, ilk olarak, 2 Mart 2016’da Dargeçit ilçesi Eski Beğendi mevkisinde arazi arama-tarama faaliyeti dönüşünde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Emrah Şahin’in annesi Gülay Haşimoğlu Şahin’i, Yeni Mahalle’de bulunan evinde ziyaret etti. Pamuk, gün içinde Siirt Şirvan’da 2007 yılında meydana gelen çatışmada Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Kömürcü’nün eşi Serap Kömürcü’yü de Yeni Mahalle’deki evinde ziyaret etti.


Şehit ailelerinin hal ve hatırlarını sorup sohbet eden Pamuk, şehit annelerine gül demeti verdi. Duygularını dile getiren şehit aileleri de “Bize değer verildiği zaman çok mutlu oluyoruz. Unutulmadığımızı bilmek bizleri sevindiriyor, mutlu ve memnun ediyor. Başka da bir talebimiz veya eksiğimiz yoktur” diyerek, kendilerine karşı duyarlılığı nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür ettiler.


Pamuk ise, "Şehitlerimiz, gözlerini bile kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için, vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakarlıklarını asla unutamayız. Ülkemizde kaos ve gerilim oluşturmak isteyen hain terör örgütleri ve tüm şer odakları da bilsin ki asla başarılı olamayacaklardır. Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli aileleri, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetlerdir. Değerli şehit ailelerimiz için ne yaparsak yapalım, onların hakkını asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yeri apayrıdır, kapımız onlara daima açıktır. Vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sonsuz metanet ve sabır diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
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