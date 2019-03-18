Pamuk geçidi ulaşıma kapandı Iğdır-Doğubayazıt karayolu kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.

Iğdır-Doğubayazıt karayolu kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 21. kilometresi Pamuk Geçidi mevkinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması yaparak, yolda kalan tır ve araçlar için çalışma başlattı. Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar ve tipiden dolayı jandarma ekipleri önlem alarak araçların geçişine izin vermedi.

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