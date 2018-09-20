Pamuk eller cebe! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği tazminatı icraya yatırdı

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da açılan 3 ayrı davada mahkum edildiği toplam 698 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu'na söz konusu bedeli İcra Müdürlüğü'ne teminat olarak yatırması için süre verdi.

Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.

Tazminat davalarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

3 AYRI DAVADA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle hakkında açılan üçüncü tazminat davasında ise Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kılıçdaroğlu, bu 3 davada toplam 698 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, yerel mahkemenin kararlarını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.