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Palu’nun sorunları masaya yatırıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde düzenlen toplantıda sorunlar masaya yatırıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:52
Palu’nun sorunları masaya yatırıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde düzenlen toplantıda sorunlar masaya yatırıldı.


Palu Kültür ve Dayanışma Derneği (Palu -Der)tarafından ilçenin mevcut sorunlarını belirlemek ve çözüm yolu bulmak için toplantı yapıldı.İlçedeki muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıdailçenin tarih, turizm, kültür, siyasi, alt yapı ve üstyapı, istihdam ve devam eden projeler gibi birçok konu ele alındı.


Toplantıda çıkan sonucunaçık ve net olduğunu belirten Palu-Der Başkanı Fadıl Ülgen, “Palu tüm katmanlarıyla birdir, beraberdir, ortak sevdamızve memleketimizdir. Beş bin yıllık tarihe beşiklik yapan bu topraklar, hiç kimsenin kişisel menfaatlerine kurban edilemez. Tarihin bile silemediği bu kadim şehrin ilelebet yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak vazifesidir. Özellikle bu toplantıya duyarlılık gösteren katılım sağlayan mahalle muhtarlarımıza, basınımıza ve tüm sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Toplantıda alınan kararlar ile atılacak adımlarla alakalı sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde derneğimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır ”dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:52
  1. kültür

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