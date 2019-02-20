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Palu’dan Suriye’ye yardım malzemesi

Elazığ’ın Palu ilçesindetoplanan gıda, kıyafet,temizlik ve hijyen malzemeleri Suriye’ye gönderildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
Palu’dan Suriye’ye yardım malzemesi

Elazığ’ın Palu ilçesindetoplanan gıda, kıyafet,temizlik ve hijyen malzemeleri Suriye’ye gönderildi.


İlçe kaymakamlığı koordinesinde “Palu’dan Suriye’ye Uzanan Yardım Eli” kampanyası başlatıldı. Kampanyayailçedeki kamu kurum ve kuruluşlar,STK’lar, muhtarlar, öğrenciler, vatandaşlar olmak üzere 7’den 70’e herkes destek oldu. 1-30 Ocak 2019 tarihleri arasında ilçe genelinde toplanan gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen malzemeleri kamyona yüklendi. Yardımlar yapılan uğurlama töreninin ardından dualar eşliğinde Suriye’ye yollandı.


Türkiye’nin tarih boyunca hep mazlumun yanında yer aldığını dile getiren İlçe Kaymakamı Mustafa Demir “Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de Yemen’de, Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramını en fazla hisseden, fiili yardımlarda bulunan, uluslararası bürokraside bu çağ dışı dramı yüksek sesle dillendiren ilk ülke bizim ülkemiz olmuştur.Tarihi süreçte devam etmiş olan bu hissiyat bundan sonra da devam edecektir ”dedi.


Suriye’de yaşayan vatandaşların çok kötü koşullarda hayatlarını devam ettirdiğini anımsatan Kaymakam Demir, “Palu halkımız duyarsız kalmamıştır.Dinimizin, geleneğimizin ve kültürümüzün gereğini yerine getirmiştir. 1 Ocak -30 Ocak tarihleri arasında ’Palu’dan Suriye’ye Uzanan Yardım Eli’adlı kampanyamıza 7’den 70’e bütün hemşerilerimiz destek oldu. Kamu kurumlarımız, STK’lar,öğrencilerimiz bu kampanyaya ciddi katkılarda bulundu.Kampanyaya destek olan” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:36
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