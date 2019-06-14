Palu’da "Sportif Enleri" töreni

Elazığ’ın Palu ilçesinde 2018-2019 eğitim döneminde ülke genelinde çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi.

Halk Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen törene ilçe Kaymakamı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor il Müdürü Suphi Döner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Saylan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.Törende konuşan Gülle Atma Yarışması Türkiye Şampiyonasında 9. olan Palu Orta Okulu 7. Sınıf öğrencisi Eyyüp Çiftçioğlu,hedefinin önümüzdeki yıl ilk 3 içerisine girmek olduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor il Müdürü Suphi Döner ise,"Gençlik, bütün ülkelerin geleceğidir. Siz gençlerin yetişme biçiminiz de aynı şekilde bizim ülkemizin de geleceğini oluşturuyor. Gençler sadece akademik olarak derslerimize çalışmıyoruz, bunun yanında sportif bedensel birçok aktivitede yer alıyoruz. Bugünde bunların semeresinin alındığı günün finalindeyiz. Ben özellikle başından bu güne kadar kaymakamımızın şahsında ilçede emeği geçen görünen ve görünmeyen bütün kahramanlara şükranlarımı sunuyorum”dedi.

Sportif faaliyetlerde başarılı olan öğrencilere teşekkür eden İlçe Kaymakamı Mustafa Demir ise,"Sadece akademik başarı bir şey ifade etmeyebilir. Bizler iki kanatlı olmak zorundayız. Hem sportif anlamda, hem kültürel anlamda hem de akademik anlamda iki taraflı büyümemiz lazım. Bu seneki başarılar genelde bölge başarıları. İnşallah önümüzdeki sene bu başarılar Türkiye çapında olur. Benim buna inancım tam. Sizlerden daha fazla, ben sizlere inanıyorum"ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçede öğrenim görüp çeşitli spor dallarında il, bölge ve ülke genelinde derece yapan öğrencilere hediyeler verildi.