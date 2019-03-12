Palu’da, muhtar adaylarıyla seçim güvenliği toplantısı

Elazığ’ın Palu ilçesindemuhtar adayları seçim güvenliği konusunda bilgilendirildi.

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Palu ve ilçeye bağlı köylerdemuhtar adayı olanlara yönelik seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Palu Cimşitbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan toplantıya Kaymakam Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sidan, İlçe Emniyet Müdür vekili Tuncer Topal ile muhtar adayları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Demir," Bugüne kadar yapılan seçimler ilçemizde kardeşlik ortamında geçmiş.31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerinde ilçemizde güven ve huzur ortamında yapılabilmesi için güvenlik güçlerimizle beraber sahada üzerimize düşeni yapacağız. Sandık bölgesinin güvenliği noktasında seçim günü uyulması gereken seçim yasakları ve kurallar bellidir. Hepinizden bu kurallara uymanızı bekliyoruz ”dedi.

Daha sonra ilçe jandarma komutanı köylerde, ilçe emniyet müdürü ise merkezde güvenlik kuralları ve uyulması gerekenler hakkında muhtar adaylarını bilgilendirdi.