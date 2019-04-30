Palu’da meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı

Elazığ’ın Palu ilçesinde Kaymakam Mustafa Demir, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

31 Mart tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde,göreve gelen il genel meclisinin üyeleri ve muhtarların katılımıyla Halk Eğitim Merkezi’nde toplantı düzenlendi.İlçe Kaymakamı Mustafa Demir’in düzenlediği toplantıya belediye başkan vekili Hacı Bahçeci, il genel meclis üyeleri,muhtarlar ve kurum amirlerikatıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mustafa Demir," Sizlerle, ilçemizi köylerimizle beraber daha yaşanır bir yer haline getirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterirken, tüm paydaşlarımızla koordineli çalışacağız. Bu güne kadar ilçemizde ve köylerimizde devam eden çalışmalarımızı takip edip nihayete erdirmeye çalışacağız. Yeni ihtiyaçları karşılama ve olası sorunları çözme noktasında ise sizlerle istişare içerisinde olacağız. Köylerimize hizmet götürmede önceliğimiz yol ve su sorunu olan köylerimizin sorunlarının çözülmesidir“dedi.

Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından kurum amirleri ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra muhtarlar mahalle ve köyleri ile ilgili taleplerini iletti.