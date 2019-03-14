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Palu’da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Semineri

Elazığ’ın Palu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:47
Palu’da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Semineri

Elazığ’ın Palu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından Cimşit Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilere yönelik seminer verildi.. Seminere öğrencilerin yanı sıra ilçe kaymakamı Mustafa Demir, Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, İlçe Emniyet Müdür vekili Tuncer Topal, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sidan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş ve öğretmenlerde katıldı.


Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ramazan Sözatatarafından sinevizyon eşliğinde sunum yapılarak, zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği konusu aktarıldı.


Seminerde konuşan Kaymakam Mustafa Demir, “Bizler sizlerin güvenliği, huzuru ve refahı için buradayız. Sizler okuyarak, kendinizi geliştirerek ülkenize daha fazla katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü eğitim cehaleti ve terörü engelleyen en büyük etmendir ”dedi.


Polisin her zaman öğrencilerin yanında olduğuna vurgu yapan İlçe Emniyet Müdür vekili Tuncer Topal ise, herkesin hertürlü sıkıntısında çekinmeden polisten yardım alabileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:47
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