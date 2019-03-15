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Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir okuma yarışması

Elazığ’ın Palu ilçesinde liseler arası "Çanakkale Şehitlerine" şiir okuma yarışması yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 14:41
Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir okuma yarışması

Elazığ’ın Palu ilçesinde liseler arası "Çanakkale Şehitlerine" şiir okuma yarışması yapıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen liseler arası şiir okuma yarışması Palu ilçesinde de gerçekleştirildi.18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günü münasebetiyle yapılan Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini ezbere güzel okuma yarışmasına ilçe genelinde 15 öğrenci yer aldı. İlçe Halk Eğitim Konferans salonunda düzenlenen programa,Kaymakamı Mustafa Demir, İlçeMilli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş, İlçe Müftüsü Mustafa Uluşahan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Kaymakam Mustafa Demir.”Çanakkale şehitlerini rahmetle anıyoruz. Bugünkü huzur ve refahımızı o yüce şehitlerimize borçluyuz. Rabbim bir daha bu millete o günleri yaşatmasın ”dedi.


YarışmadaPalu Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Yıldırım ilçe birincisi oldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:41
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