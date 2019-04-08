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Seçim 2019 Sayfası

Palu Belediye BaşkanıÜnalan mazbatasını aldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkanlığına seçilen Efrayim Ünalan mazbatasını alarak görevine başladı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
Palu Belediye BaşkanıÜnalan mazbatasını aldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkanlığına seçilen Efrayim Ünalan mazbatasını alarak görevine başladı.


Palu Belediye Başkanlığına AK Parti’den seçilen Efrayim Ünlan, beraberinde İlçe Teşkilatı, il, belediye encümenleri ve vatandaşlarla birlikte gittiğiilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Ünalan ardından beraberindekilerle ilçe belediyesine geçti


Belediye önünde edilen duadan sonra konuşan yeni başkan Efrayim Ünlan,"2-3 ay hep beraber bir seçim çalışması yürüttük, ama sizler hiç usanmadınız, yorulmadınız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Palu küçük bir ilçedir. Bu saatten sonra bizlere oy veren vermeyen herkes bizlerin kardeşidir, başımızın tacıdır. Çünkü Palu’ya ne yakışıyorsa bizler onu yapmaya çalışacağız. Bizlerin bu saatten sonra herkese hizmet götürme zorunluluğumuz vardır. Biz ayrımcılık yapmayız. Çünkü rabbimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Onun için bizler bu ayrımı yapmayacağız. Bizler sadece Palu’nun değil, tüm Türkiye’deki Palu’lu hemşerilerimizim başkanıyız, onlarında hizmetindeyiz. Bizler halkımıza amir değil, halkımıza köle olmaya gelmişiz. Biz sizlerin hizmetkarıyız ”dedi.


"Bu kapı zenginlerin kapısı olmayacak"


Konuşmasını sürdüren Ünalan”Biz oy verdik, bu iş bitti diye de bir şey yoktur. Oy vermişseniz hesap sorma hakkınız vardır. Siz, bizlere hesap sormazsanız sizler, bizlere yanlışlarımızı bildirmezseniz ben hakkımı sizlere helal etmiyorum. Seçim sürecinde Palu’da birçok evi ziyaret ettim. Bodrum katlarında oturan bayan kardeşlerimizi ziyaret ettiğimde bizleri karşılarında görünce şaşırıyorlardı. Çoğu heyecandan ağlıyordu. Çünkü bugüne kadar hiç kimse onların kapısını çalmamış, kimse onlara merhaba dememiş ve kimse onların dertlerini dinlememiş. Buradan söylüyorum bu kapı asla zenginlerin kapısı olmayacak, fakir ve fukaranın kapısı olacak ve bizlerde fakir fukaranın kapısında hizmetkâr olacağız"ifadelerini kullandı.


Öteyandan ilçeye bağlı Beyhan beldesinde Ak Parti’den tekrar belediyebaşkanlığına seçilen Hüseyin Ateş mazbatasını Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan’la beraber aldı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
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