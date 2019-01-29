Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme! Hayvan kemiği çıktı
Kocaeli Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi neticelendi. Söz konusu kemiklerin hayvan kemiği olduğu belirlendi.
29 Ocak 2019 Salı 11:05
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