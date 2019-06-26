0553 313 94 23

Paletli yüzme Avrupa Şampiyonası başladı

27.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
Paletli yüzme Avrupa Şampiyonası başladı

27. Cmas Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası Yunanistan’ın Loannina kentinde start aldı. Şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Tuğcan Kaytar ve Yunus Ayvazoğlu, gazi şehri temsil edecek.


Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı sporcuları Tuğcan Kaytar, Yunus Ayvazoğlu ve Antrenör Ali Göz, 25 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yunanistan’ın Loannina kentinde düzenlenen 27. Cmas Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım kadrosunda Gaziantep’i temsil edecekler. Sezon boyunca kulvarlarda sergiledikleri üst düzey performansla ay-yıldızlı mayoyu giyme fırsatını bir kez daha yakalayan rekortmen sporcuların hedefi takım halinde derece elde edebilmek.


Milli takım çatısı altında olmak gurur verici


Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı ve Milli Takım Antrenörü Ali Göz, genç sporcularıyla birlikte Milli Takım çatısı altında mücadele edecek olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Tecrübeli Antrenör Göz, Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda geride kalan ilk günün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


"Sporcularımızın Dünya Şampiyonasında palet vuracak olması bizlere büyük bir heyecan yaşatıyor. Milli Takım çatısı altında olmak gurur verici. Kulübümüz, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun büyük destekleriyle paletli yüzme disiplininde Türkiye’nin marka kulüpleri arasında üst sıralarda yerini aldı ve her geçen gün başarı grafiğini arttırıyor. Takım bazında ve bireysel yarışlarda üst üste elde edilen dereceler, kırılan rekorlar bizlere Milli Takım kapılarının açılmasını sağlıyor. Umarım bu şampiyonada ve bundan sonra yerimizi alacağımız tüm ulusal ve uluslararası platformdaki şampiyonlarda ay-yıldızlı mayo ile başarılar elde eder ve şanlı bayrağımızı göndere çektirmeye devam ederiz. Milli Takım kafilesinde bulunana tüm meslektaşlarıma ve sporcu kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    4. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    5. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    6. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    7. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    8. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    9. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    10. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    11. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    12. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    13. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den..
    14. Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
    15. Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de..
    16. Hakkari Belediyesinden üstyapı..
    17. Sağlıkta şiddet durmuyor
    18. Didimli kadınlara pazarlama teknikleri..
    19. Kuvvet komutanlarından gazeteci Alan..
    20. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
    21. Türkiye'de ilk kalp naklini yapan..
    22. 50 peynirli şehir Balıkesir, Çin’de..
    23. Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi 15..
    24. Sanatçılar gençleri uyuşturucu..
    25. Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    26. Serebral palsi hastası öğrenci..
    27. CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk..
    28. Çatıdaki boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    29. Şişecam Düzcam, Hindistan'da "Şişecam..
    30. Balıkesir’de Şehir Koordinasyon..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler