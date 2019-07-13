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Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Taşhan Bölgesinde yapılan kazı çalışmaları Paleontoloji Bilimi açısından dikkat çekici veriler sundu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Taşhan Bölgesinde yapılan kazı çalışmaları Paleontoloji Bilimi açısından dikkat çekici veriler sundu. 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için Almanya ve Finlandiya’dan iki bilim insanı Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilim insanlarıyla birlikte Kayseri Bilim Merkezi’ndeki fosilleri inceledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosilleri görmek için ilimize gelen Finlandiya-Helsinki Üniversitesi’nden Jeolog Matti Lehikoinen ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden Faysal Bibi ile birlikte fosillerin sergilendiği Kayseri Bilim Merkezi’ne gitti. Fosilleri inceleyen Almanya-Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden Faysal Bibi, buluntuların çok özel olduğunu belirtti. 7,5 milyon yıl öncesine ait bir fosili uzun süre inceleyen Faysal Bibi, “Günümüzde de bazı fillerde bulunabilecek çok önemli bir parça” dedi. Kayseri’den çıkarılan fosillerin, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen buluntular olabileceğini de ifade eden Faysal Bibi, fosiller üzerinde uzun süreli bir çalışmayla buna karar verilebileceğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Taşhan bölgesindeki kazı çalışmalarına hız vereceklerini ifade ederek, bölgemizin önemli bir doğa tarihi merkezi olduğunu göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.


Etçillere ait buluntular da var


Taşhan bölgesindeki kazı çalışmalarından dikkat çekici buluntular gelmeye devam ediyor. Kazı çalışmalarını yapan Uzman Antropolog Özge Kahya, bugüne kadar otçullara ait buluntulara ulaştıklarını; ancak çalışmalar sırasında yüzeye yakın yerlerde etçillere ait buluntulara da ulaştıklarını söyledi. Sırtlangillere ait olduğunu ifade ettiği dişleri Başkan Büyükkılıç ve konuk bilim insanlarına gösteren Özge Kahya, bu buluntuların bölgenin fosiller açısından ne denli zengin olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
  1. bilim
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