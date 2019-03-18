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Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad ettiler

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad ettiler

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.


Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için Palandöken’in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne, saat 09.00 sıralarında otobüslerle geldi. Öğrenciler ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve kulüp müdürü Yunus Emre Karaca öncülüğünde Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanışa geçti. Güneşli hava ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, 3 bin metrede ani bastıran tipiye tutuldu. Bunun üzerine zirve tırmanışı iptal edildi. Yönetici ve öğrenciler, Türk bayrağı açıp, şehitler ve Yeni Zelanda’da camilere yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra döndü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:10
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