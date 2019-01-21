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"Palandöken'e bisiklet parkuru yapmayı hedefliyoruz"

- Erzurum Valisi Okay Memiş:"Hedefimiz Palandöken'i biraz daha dizayn edip orada bütün vatandaşlarımıza açık bir bisiklet parkuru yapmak"- "Bizim için çok önemli tanıtım değeri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, şehir olarak elimizden geleni yapıp ligde tutmamız lazım"

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
"Palandöken'e bisiklet parkuru yapmayı hedefliyoruz"


ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken'in kent turizmine büyük katkısının olduğunu belirterek, "Hedefimiz Palandöken'i biraz daha dizayn edip orada bütün vatandaşlarımıza açık bir bisiklet parkuru yapmak." açıklamasında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Müceldili Konağı'nda Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, Erzurum'un tanıtımına ilişkin konuştu.

Vali Memiş, Palandöken'i Palandöken yapan şeyin her kesimden vatandaşa hitap etmesi olduğunu belirterek, "Hedefimiz Palandöken'i biraz daha dizayn edip orada bütün vatandaşlarımıza açık bir bisiklet parkuru yapmak." dedi.

Turizmde en önemli unsurlardan birinin ulaşım ve altyapı olduğuna değinen Okay Memiş, "Turizmde konfor sağlayamazsanız turist bir daha gelmez, hem de kötü reklam yapar. Antalya seviyesinde konfor sunmamız gerek." şeklinde konuştu.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kentin tanıtımında çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayarak, "Siz Süper Lig'de bir takımınızın olmasından daha fazla bir tanıtım yapamazsınız. Hem vatandaşlarımızın sosyal hayatında çok önemli bir yeri var hem de şehre değer katıyor. Bizim için çok önemli tanıtım değeri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, şehir olarak elimizden geleni yapıp ligde tutmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Erzurum Valisi Okay Memiş
  3. Kış turizmi
  4. Palandöken
  5. TÜRSAB

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